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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 409 حكم وضبط 578 مخالفة مرورية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 409 حكما و 131 حكم حبس جزئي و 26 حكما حبس مستأنف و 148 حكم غرامات و 103 حكم مخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 578 مخالفة مرورية تضمنت ضبط مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 102 مخالفة، وتحرير 118 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 108 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 35 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 115 مخالفات متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكانت قد واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لإقامة فعاليات المسرح المتنقل من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التايع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى وذلك داخل قرية المالكى بنصر النوبة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وتضمنت فعاليات المسرح المتنقل إلقاء عبد الله مختار محاضرة بعنوان " تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى" والذى أشار فيها إلى أن التسامح يقوم على مجموعة من المبادئ والأسس من أهمها الوحدة البشرية التي تزيل جميع الفوارق بين البشر، واحترام حق أي إنسان في العيش بكرامة وحرية وأمان وسلام واحترام، وفي مواطنة كاملة وعدالة شاملة .

وأكد عبد الله مختار، دور الجامعات ومراكز الفكر في إيجاد مؤسسات تحمل رسالة تنويرية في تأصيل ثقافة التعايش السلمي وتعزيزها ، وأن الإنسان يحتاج إلى التسامح في تعامله مع غيره، وبدونه يقع الإنسان في مشقة، ومن التسامح في المعاملات السماحة في الفهم ، العفو عن الناس، التسامح الدينى لغير المسلمين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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