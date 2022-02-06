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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 6- 2- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصرفي بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-2-2022؛ بعد زيادته علي أساس أسبوعي بمتوسط 4 جنيهات على مستوى المشغولات الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 793 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو906  جنيهات .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 680 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 529 جنيها .

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 6344 جنيها و أوقية اذهب نحو 28.2 ألف جنيه وكيلو الذهب 906.3 الف جنيه.


الذهب والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر

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