عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 10 آلاف جنيه .. زيادة في أسعار رينو ستيب واي موديل 2022.. صور

تصل لـ 10 الاف جنيه
تصل لـ 10 الاف جنيه .. زيادة في اسعار رينو ستيب واي

شهدت النسخة رينو ستيب واي موديل 2022  ارتفاعا في القيمة السعرية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت الزيادة بحوالي 10 آلاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارت التابعة لعائلة الهاتشباك الرياضية، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 رينو ستيب واي موديل 2022

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

 

تعتمد السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات تتكون من 5 نقلات.

 رينو ستيب واي موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كم، بينما يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 12.3 ثانية.

 رينو ستيب واي موديل 2022

وتمتلك السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 واجهة أمامية ذات مصابيح انسيابية، مع شبكة ذات مقاطع هوائية متعددة، بالاضافة غلى اقطاب ثنائية جانبية اعلى منطقة السقف، وجنوط رياضية قياسها 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، مع طول كلي يقدر بـ 4089 مم، وبعرض يبلغ 1994 مم.

 رينو ستيب واي موديل 2022

وتضم السيارة من الداخل شاشة 7 بوصة، وخاصية التحكم الصوتي مع نظام ترفيهي، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى قفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، ومدخل USB و AUX.

 رينو ستيب واي موديل 2022

أسعار السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

وتقدم السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 269 الف جنيه، بدلًا من 259 الف جنيه.

رينو ستيب واي موديل 2022 رينو ستيب واي موديل 2022 السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين

الظلام يعم شفشاون بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ