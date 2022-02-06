تصل لـ 10 آلاف جنيه .. زيادة في أسعار رينو ستيب واي موديل 2022.. صور

شهدت النسخة رينو ستيب واي موديل 2022 ارتفاعا في القيمة السعرية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت الزيادة بحوالي 10 آلاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارت التابعة لعائلة الهاتشباك الرياضية، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

رينو ستيب واي موديل 2022

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

تعتمد السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات تتكون من 5 نقلات.

رينو ستيب واي موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كم، بينما يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 12.3 ثانية.

رينو ستيب واي موديل 2022

وتمتلك السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 واجهة أمامية ذات مصابيح انسيابية، مع شبكة ذات مقاطع هوائية متعددة، بالاضافة غلى اقطاب ثنائية جانبية اعلى منطقة السقف، وجنوط رياضية قياسها 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، مع طول كلي يقدر بـ 4089 مم، وبعرض يبلغ 1994 مم.

رينو ستيب واي موديل 2022

وتضم السيارة من الداخل شاشة 7 بوصة، وخاصية التحكم الصوتي مع نظام ترفيهي، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى قفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، ومدخل USB و AUX.

رينو ستيب واي موديل 2022

أسعار السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

وتقدم السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 269 الف جنيه، بدلًا من 259 الف جنيه.