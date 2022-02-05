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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش متابعته لمعسكر الرياضة في بلاد الفيروز.. وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزي شباب دهب والعصلة بجنوب سيناء

صدى البلد

 

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركزي شباب دهب و بمحافظة جنوب سيناء، علي هامش متابعته لتنفيذ فعاليات الفوج الأول من فعاليات   معسكر "الرياضة فى بلاد الفيروز" Yalla Camp، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (٢-٦) فبراير الجاري، بمدينتي دهب وسانت كاترين، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

رافق الوزير أثناء تفقده لمركزي شباب دهب والعصبة كل من الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت بالوزارة، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وخلال تفقده مركز شباب دهب، وجه الدكتور اشرف صبحي بتطوير المبني الإداري واستكمال الملعب بمركز شباب دهب ليكون جاهز أمام شباب المدينة لممارسة الرياضة بكافة اشكالها، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والاسر إلى مركز الشباب.

وفي مركز شباب العصلة وجه وزير الشباب والرياضة بدراسة الاستفادة من مشروعات الطرح الاستثمارى داخل المركز لتجهيز الأماكن المتاحة داخل المركز، وتزويده بكافة الإمكانيات الرياضية، باعتبار الطرح الاستثماري أحد المشروعات الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

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