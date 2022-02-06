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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فخامة كورية .. جينيسيس G90 2023 بقدرات تخطف الأنظار|فيديو

فخامة كورية .. جينيسيس G90
فخامة كورية .. جينيسيس G90 2023 بقدرات تخطف الانظار

استطاعت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة قوية وسط اسواق السيارات العالمية، لما تقدمة من اصدارات مميزة ومتنوعة ايضا، بين فئة الكروس اوفر الرياضية السيدان الفاخرة، ومنها النسخة جينيسيس G90 2023.

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فخامة كورية .. جينيسيس G90 2023 بقدرات تخطف الانظار

القدرات الفنية السيارة جينيسيس G90 2023

 

دعمت السيارة جينيسيس G90 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 375 حصانا، و 391 رطل/قدم اي ما يعادل 530 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

 

تضم السيارة جينيسيس G90 2023 باقة متنوعة من التجهيزات وبرامج الرفاهية والتحكم مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة والخرائط التي تتوسط قمرة القيادة، ومجموعة عدادات رقمية جديدة مقاس 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة اخرى تتوسط مسند الذراع الخاص بالمقصورة الخلفية يبلغ قياسها 8 بوصة، إلى جانب نظام صوتي عالي الأداء.

 

كما تحتوي السيارة جينيسيس G90 2023 على خاصية التحكم في المناخ، وستارة للتحكم في مستوى الاضاءة الخارجية، مع مقاعد من الجلد الفاخر، ومقود حركة متعدد الوظائف، وامكانية فرد المقاعد لكي يحصل ركاب السيارة على مزيد من الراحة.

 

وتظهر السيارة جينيسيس G90 2023 عبر مقطع فيديو نشر بواسطة قناة CarSceneKorea المتخصصة في مجال استعراض السيارات، وهي ترنكز على جنوط رياضية مميزة، مع طلاء خارجي باللون الأزرق الغامق، بالاضافة إلى مصابيح السيارة المميزة، والشبكة الامامية الواسعة، إلى جانب نظرة تفصيلية تكشف الكثير من التجهيزات الخارجية والداخلية.

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