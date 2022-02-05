محمد صلاح:مكة دعت لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال وبكت عشان ارجع البيت

رد محمد صلاح قائد منتخب مصر على سؤال طريف حول مدى معرفة ابنته مكة بالمهمة التي ينجزها مع المنتخب.

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية أمام منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية، أنه تربطه علاقة قوية ببنته مكة، ويتواصل يوميا معها ومع زوجته، لافتا إلى عدم قدرته على اصطحاب زوجته وبنتيه معه.

وتابع محمد صلاح قائلا:"بعد ماتش الكاميرون، مكة عيطت وعايزانى ارجع البيت فى أسرع وقت وكمان دعت أننا نفوز بالمباراة النهائية".



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال غداً، على ملعب أولمبي، في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

اللاعبين جاهزون



وأكد نجم ليفربول الإنجليزي أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال غدا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، معقبا:"اللاعبون سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:" لانفكر في الإرهاق ونتذكر الجمهور المصري الذي سيصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء من أجل هذا".

وأوضح محمد صلاح أنه تحدث مع زميله ساديو ماني لاعب منتخب السنغال عقب مواجهة منتخب مصر أمام المغرب التي تمكن الفراعنة من الفوز بها بهدفين مقابل هدف وتمني الثنائي مواجهة بعضهما في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال غداً، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

