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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

طقس الـ 6 أيام الماضية
طقس الـ 6 أيام الماضية

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، استقرار في حالة الطقس على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

حالة الطقس 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس الـ 6 أيام القادمة، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، انعدام فرص الأمطار غدا الأحد وبعد غدا الاثنين، على كافة أنحاء البلاد، لتعود فرص الامطار مجددا يوم الثلاثاء، ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضا على فترات متقطعة، على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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وتشهد أجواء طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية للبلاد، يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء يكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 لـ 22 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 11 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 17 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 12 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 20 لـ 25 للعظمى والصغرى ما بين 13 لـ 15 درجة.
شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 21 درجة والصغرى 7 درجات 
جنوب الصعيد تتراوح العظمى ما بين 19 لـ 25 درجة والصغرى 8 لـ 9 درجات.
 

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