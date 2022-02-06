إيران تبعث رسالة لدول المنطقة ..وتؤكد: مضيق هرمز باحتنا الخلفية

أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية شهرام إيراني، أن إيران تحاول إرسال رسالتين إلى دول المنطقة من خلال المناورات البحرية التي تجريها.

وحسب "روسيا اليوم"، قال شهرام إيراني قائد القوة البحرية الإيرانية:"نحاول من خلال المناورات البحرية إرسال رسالتين: أولا، أن نثبت أننا صامدون ونعتمد على قدراتنا المحلية رغم كل التهديدات والضغوط".

وأضاف:"وثانيا، أن نقول لدول المنطقة إننا نستطيع من خلال الاحترام المتبادل والوقوف جنبا إلى جنب أن نحافظ على أمن المنطقة ولسنا بحاجة إلى أي قوة للحفاظ على الأمن الإقليمي، ولا سيما إلى تواجد قوات من بلد هو محاصر في المياه من الجانبين ويبعد آلاف الأميال عن منطقتنا. نقول له أن يهتم بالحفاظ عن نفسه أولا".

وتابع:"مضيق هرمز بمثابة باحتنا الخلفية ولدينا إشراف كامل على هذه المنطقة".

وواصل أن إيران "تواجه مشهدا جديدا في البحار خاصة في هذه المنطقة الحساسة التي تشهد 50 إلى 70 بالمائة من النقل التجاري في العالم، وهي المنطقة ما بين مضيق هرمز وباب المندب وملقا".

وشدد الأدميرال على أن إيران "أثبتت وجودها في مجال البحار على الساحة الدولية، من خلال التدريبات والمناورات والزيارات المتبادلة والرحلات والمهام البحرية الطويلة".