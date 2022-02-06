بن شرقي ينعي ريان بكلمات مؤثرة: «جاء ليذكّركم أنكم أمة واحدة ورحل»

نعي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية أمس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : جاء ليذكركم أنكم أمة واحدة ورحل ، إنا لله وإنا إليه راجعون .



وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.