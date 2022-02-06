عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بن شرقي ينعي ريان بكلمات مؤثرة: «جاء ليذكّركم أنكم أمة واحدة ورحل»

صدى البلد

نعي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية أمس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتب بن شرقي  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : جاء ليذكركم أنكم أمة واحدة ورحل ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

تضارب فى موقع وفاة الطفل ريان.. صحفيون يوضحون

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو


وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.


وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع  خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".


يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

ريان أرقام أحمد ياسر ريان أزمة الطفل ريان المغربي أسرة الطفل ريان إخراج الطفل ريان

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين

الظلام يعم شفشاون بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ