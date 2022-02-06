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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

صدى البلد

وعدت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بأن فرنسا ستغادر حلف شمال الأطلسي "الناتو" حال فوزها بالانتخابات الرئاسية.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية عن حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين)، إن فرنسا ستغادر حلف الناتو في حال فوزها بالانتخابات.

وأضافت خلال لقاء مع ناخبيها عقد في مدينة رانس شمالي البلاد: "علينا أن ندافع عن مصالحنا بحرية ونخرج من منطق الأحلاف العسكرية.. لذا فسوف نخرج من قيادة الناتو الموحدة، كيلا نسمح بجرنا مرة أخرى إلى صراعات لا طائل لنا منها".

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وأعلن سياسيون عدة عزمهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل المقبل، بينهم زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، وفاليري بيكريس، المرشحة عن حزب "الجمهوريون" (اليمين الوسط)، وإريك زمور، زعيم حركة "استرداد" اليمينية المتطرفة، وجان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، وغيرهم، فيما لم يعلن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عن نيته المشاركة  في السباق الرئاسي.

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