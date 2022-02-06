عضو اتحاد الصناعات: توقعات بارتفاع أسعار العقارات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو شعبه الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات السكنية والإدارية والتجارية ستشهد طفره كبيرة وتحركات متوقعة في أسعار المتر بعد الإنتهاء من إكتمال إنتقال الوزرات والموظفين للعاصمة الإدارية.



وتوقع أن الجلاد، أن يكون الإقبال على الشراء والحجز في العاصمة الإدارية الجديدة كبير جدا خلال الشهور المقبلة مؤكدا أن المواطن والعميل يعلم أن الأسعار ستشهد ارتفاع بعد إنتقال الحياة للعاصمة الإدارية مؤكدا انها تحتوي على العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من المدن في الاستثمار في المجال العقاري.

وأشار إلى أن رغم أن الإقبال خلال تلك الفترة كبير علي الشراء خاصه العقارات الإدارية والتجارية في العاصمة الإدارية لأنها المرشحة بشكل كبير لقفزة في الأسعار وبالتالي أنصح المواطن أن هذا الوقت هو الافضل للشراء في العاصمة قبل انتفاضة الأسعار .



وأكد الجلاد أن أسرع وأفضل إستثمار خلال هذة الفترة هو الاستثمار في العقارات وافضل من الاستثمار في الذهب والبورصة علي إعتبار أنه يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار بخلاف الذهب المتارجح في الأسعار تاره ارتفاع وتارة أخرى إنخفاض.

واستطرد الجلاد قائلا: شركات التطوير العقاري تثق بشكل كبير في نجاح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وأنها اتجهت بشكل سريع للعمل في هذه المنطقة منذ بداية العمل والاعلان عنها.

واختتم إن شركات العقارات اتجهت لطرح العديد من الوحدات للمواطنين بمساحات مختلفة ومتنوعة وبأسعار تناسب جميع الفئات، وهو ما يسمح بخلق فرص امتلاك في العاصمة الإدارية الجديدة لجميع المواطنين وتناسب جميع فئات الشعب بمختلف طبقاتهم وامكنياتهم.