جوائز البطل والوصيف في كأس أمم أفريقيا 2022

مع دقات الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخب الأول والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقامة في الكاميرون علي ملعب اوليمبييه .

ويسعى المنتخب الأول للتتويج بـ كأس البطولة بعد غياب دام لسنوات حيث كانت اخر بطوله توج بها موسم 2010 بقيادة المعلم حسن شحاته



جائزة الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا

و تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة فى البطولة لتصل إلى 23.7 مليون دولار بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار.

ويحصل المنتخب المتوج بـ اللقب على 4.5 مليون دولار .



جائزة وصيف بطولة كأس الأمم الأفريقية

بينما يحصل الوصيف علي 2.5 مليون دولار وتحصل المنتخبات المتأهلة لـ نصف النهائي علي مليوني دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة.



بينما تحصل الفرق المتأهلة لـ ربع النهائي علي مليون دولار مقابل 700 ألف دولار فى النسخة الأخيرة.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية



وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤ كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1

وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

محمد صلاح: حصاد لقب مع منتخب مصر أمر لا يوصف وأحلم به كثيرا



أكد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم ونجم ليفربول الانجليزي، أن جائزة أفضل لاعب في العالم ليست أولوية بالنسبة له، والأهم هو التتويج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح



وقال صلاح في المؤتمر الصحفي اليوم السبت قبل مواجهة مصر والسنغال غدا الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية: "حققت دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والدوري مع بازل السويسري، لكن حصد لقب مع منتخب مصر أمر لا يوصف، وأحلم به كثيرا".



وأضاف صلاح أن المنتخب سبق وخاض نهائي أمم أفريقيا عام 2017، لكنه خسر بسبب الإصابات والإجهاد، لكن مواجهة الغد ستكون مختلفة .



وأوضح صلاح أن مفتاح الفوز غدا هو اللعب بالروح التي ظهر بها الفريق أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لأن مواجهة السنغال حياة أو موت.



وتابع :"منتخب مصر سيخوض لقاء السنغال بعقلية البطل ورغبة الفوز"، مشيرا إلى أن المنتخب يركز أولا في مباراة الغد ثم يبدأ بعد ذلك التفكير في مواجهة السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".



وكشف نجم ليفربول، أنه تبادل الرسائل مع ساديو ماني نجم السنغال وزميله في ليفربول الإنجليزي عقب مواجهة مصر مع المغرب، مشيرا إلى أنه أمر رائع مواجهة ماني، ومتمنيا أن يتوج منتخب مصر غداً بالكأس.

وطالب صلاح لاعبي منتخب مصر، بالاستمتاع بمباراة الغد لأنها لحظات نادرة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن منتخب مصر سيقاتل غدا لإسعاد الجماهير.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى أن يكون حديثه عن دعم الإعلام والجمهور، تم فهمه بشكل إيجابي وهو ما وضح من دعم جماهير الأهلي للاعبي الزمالك في المنتخب والعكس، مشددا على أن منتخب مصر فوق الجميع.