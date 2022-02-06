نشرة العالم.. وفاة الطفل ريان تفجع العالم.. روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا.. أمريكا تتكفل بصفقة مقاتلات لدولة عربية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تقرير سري يكشف عن تطور هائل لترسانة كوريا الشمالية النووية

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" تقريراً سرياً للأمم المتحدة قال إن كوريا الشمالية واصلت منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة

أعلن السفير الروسي في العاصمة الأمريكية واشنطن أن 28 دبلوماسياً روسيا سيغادرون الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو المقبل.

إيران: نرغب في التوصل لاتفاق جيد من المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن روسيا تقترب من استكمال الاستعدادات لما يبدو أنه غزو واسع النطاق لأوكرانيا قد يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى 50 ألف مدني، وقطع رأس الحكومة في كييف في غضون يومين، وإطلاق أزمة إنسانية مع فرار ما قد يصل إلى 5 ملايين لاجئ من الفوضى الناجمة عن ذلك، وفقا لتقييمات الجيش والاستخبارات الأمريكية المحدثة التي تم إطلاع المشرعين والشركاء الأوروبيين عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

أمريكا تعلن تحمل تكاليف صفقة مقاتلات لـ الأردن بالكامل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات F-16 التي وافقت واشنطن على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي.

الرئيس التونسي قيس سعيد: المجلس الأعلى للقضاء في عداد الماضي..فيديو

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس أصبح في عداد الماضي.

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

وعدت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان بأن فرنسا ستغادر حلف شمال الأطلسي "الناتو" حال فوزها بالانتخابات الرئاسية.

الرئيس الفرنسي ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان باللغتين العربية والفرنسية

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، تدوينة على "فيسبوك"، علق فيها على خبر وفاة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقا داخل بئر في مدينة شفشاون لنحو 5 أيام.

إيران تبعث رسالة لدول المنطقة ..وتؤكد: مضيق هرمز باحتنا الخلفية

أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية شهرام إيراني، أن إيران تحاول إرسال رسالتين إلى دول المنطقة من خلال المناورات البحرية التي تجريها.

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قال مسؤولان حكوميان في المغرب إن الطفل ريان توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، حسب وكالة "رويترز".