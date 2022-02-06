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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: نرغب في التوصل لاتفاق جيد من المفاوضات النووية

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، حيث بحث عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع  مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان:" نبحث عن اتفاق جيد بعزم، ولكن بنفس الانفتاح والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وأضاف: "للأسف، لم يكن للاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كانت مصالحنا الاقتصادية مستدامة وموثوقة".

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وتابع: "حدثت بعض التطورات الإيجابية في المفاوضات منذ بدء جولة المحادثات السابقة، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

ونقلت الوزارة عن بوريل قوله إن "محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم، متوقعا أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات سياسية في هذا الصدد".

ايران أمير عبد اللهيان مفاوضات فيينا الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي

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