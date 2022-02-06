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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك برد.. 4 أطعمة تجنبها فورا

صدى البلد

غالبًا ما تجعل الإنفلونزا تناول الطعام أمرًا صعبًا، حيث يمكن أن تسبب أعراض الأنفلونزا الغثيان أو أعراض المعدة. 

 

يمكن أن يقلل الغثيان من الرغبة في تناول الطعام، ويمكن أن تحدث أعراض الجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال إذا تم تناول الطعام في وقت مبكر جدًا.

 

إن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مفيد بغض النظر عن نوع المرض الذي تعاني منه. 

 

ولذلك تجنب هذه الأطعمة الأربعة عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا:

الكافيين

بين درجات الحرارة المرتفعة وزيادة التعرق، يجب الحذر من الجفاف عند الإصابة بالحمى.

 يمكن أن يزيد الكافيين والكحول الأعراض سوءًا (خاصة الأعراض المتعلقة بالمعدة) ، لذلك يوصي بشرب الماء والسوائل الصافية الأخرى طوال اليوم للبقاء رطبًا.

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2. الأطعمة الدهنية

تجنب الأطعمة التي يصعب تكسيرها والتي يصعب تحطيمها على جهازك الهضمي.
 يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو الحد منها ، وكذلك الأطعمة المقلية والدهنية.

3. يصعب هضم الحبوب

تتسبب الإنفلونزا أحيانًا في حدوث اضطراب في المعدة ، لذا يوصى بالالتزام بالأطعمة التي يسهل هضمها مثل الكربوهيدرات البسيطة  المكررة. 
الأطعمة مثل البسكويت المملح الجاف والخبز المحمص والمعجنات سهلة على معدتك ومن المرجح أن يتم تحملها عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا. 
ومع ذلك ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف يصعب أيضًا هضمها ، لذلك أوصي بتجنبها في البداية.

4. الأطعمة أو المشروبات السكرية

قد تعتقد أن عصائر الفاكهة الغنية بفيتامين سي هي أفضل الأشياء للشرب عندما تكون مريضًا ، ولكن معظم هذه الخيارات ليست كثيفة من الناحية التغذوية ويمكن أن تلهب جهاز المناعة لديك.  ، ويوصي بشرب الماء والسوائل الصافية الأخرى للبقاء رطبًا.

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تعتبر الحساء المرق خيارًا جيدًا عندما تكون مريضًا ، حيث يسهل تحملها ولكنها ستساعد أيضًا في تعويض أي سوائل وصوديوم قد تكون فُقدت. 
إذا كنت تفقد الكثير من السوائل بسبب مشاكل في المعدة (القيء أو الإسهال) ، فإن المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات مثل المشروبات الرياضية أو Pedialyte ستساعدك في الحفاظ على رطوبتك بشكل أفضل من الماء

بمجرد أن تتمكن من تحمُّل السوائل ، حاول الانتقال ببطء إلى الأطعمة اللينة واللطيفة التي تقل احتمالية تسببها للغثيان.

أوصي أيضًا بتناول وجبات صغيرة ومتكررة بمجرد أن تتمكن من تناول الطعام ، لأن المعدة الفارغة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الغثيان لدى بعض الأشخاص.

 

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