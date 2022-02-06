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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف فيفو العملاق vivo NEX 5

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف VIVO NEX 5

تقترب شركة فيفو الصينية من إطلاق هاتفها المميز vivo NEX 5 من الفئة الرائدة، خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من المواصفات الجيدة الأداء والبطاريةبالإضافة إلى كاميرا مميزة من تصنيع سامسونج. 


وبحسب موقع   Gadgets 360 فإن عدد من التسريبات المصورة لهاتف فيفو vivo NEX 5 كشفت أنه سيأتى بشاشة كبيرة منحنية من نوع AMOLED بحجم 7  بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار.  

vivo NEX 5 banner
تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف فيفو العملاق vivo NEX 5

وسيقدم هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5  كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كاميرا ISOCELL GN1 من سامسونج 1.2 ميكرومتر، وميزة التقريب البصري   5x periscopeبالإضافة إلى كاميرا  أمامية تحت الشاشةللتصوير السيلفي بمستشعر من نوع بدقة 50 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مع فلاش LED .

 

The vivo APEX 2020 concept phone
تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف فيفو العملاق vivo NEX 5


وسيحتوى هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .

وسيعمل هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 بمعالج قوي من نوع  Snapdragon 8 Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت .    

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