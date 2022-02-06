تحمل ما لا يتحمله بشر.. الطفل ريان المغربي يهز العالم ويوحد مشاعر العرب

وحدت وفاة الطفل ريان مشاعر العرب، وبكى بسببه العالم أجمع، وبعد مفارقته الحياة ظلت قلوب الملايين حول العالم، تدعو الله أن يرحمه ويطبطب على قلوب أسرته وعلى قلوبنا جميعا.

مشاعر ممزوجة بالحزن والأسى

أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي، وفاة الطفل ريان، بعدما نجحت جهود انتشاله وإخراجه من البئر، وفور إعلان الخبر، توالت ردود الأفعال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم وصورة وهاشتاج ريان حديث السوشيال ميديا، بعبارات يتخللها مشاعر الحزن والأسى، بعد أن تابع العالم عن كثب لحظة بلحظة تطورات حالته الصحية ومحاولات إنقاذه بكافة الصور الممكنة.

# قلوبنا ـ مع ـ ريان

تحمل مالا يتحمله بشر

بحب وتعاطف وتضامن العالم وخاصة الشعوب العربية مع الطفل ريان الذي قضى الطفل ريان ليلته الأولى في قعر البئر وهو يقاوم العطش ونقص الأكسجين، تؤنسه نداءات الوالدين والأقارب، قبل أن تصل الجهود الأولى لغوث ريان، من عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك، مؤازرين بالعشرات من شباب المنطقة، وبإشراف من السلطات الإقليمية.

ثم اليوم الثاني أنشئت لجنة لليقظة لتنسيق جهود الإنقاذ، ووضعت في البدء خطة انتشاله من البئر، لكن بسبب ضيق قطر فتحة البئر، والذي يصل إلى نحو 30 سنتمتراً في بعض مقاطعه، فشلت كل المحاولات الأولى لانتشاله.

ثم وضعت خطة ثانية تقضي باستعمال آليات ثقيلة للحفر بشكل متواز ومائل مع الثقب المائي، بحذر واحتياط كبيرين، مخافة أن تتسبب عمليات الجرف في انهيار البئر.

وتواصلت عمليات الحفر، لكن المهمة لم تكن سهلة بالتأكيد، فعمق 32 مترا يعادل علو بناية من 10 طوابق أو يزيد.

مع ذلك، عملت الوقاية المدنية على انزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل ريان للتواصل معه لإبقائه واعيا، كما تم إنزال أنبوبي ماء وأكسجين لإطالة صموده في انتظار انتشاله حيا.

وجرت محاولتان جديدتان لانتشاله من فتحة البئر بمشاركة متطوعين من جمعية «شفشاون لهواة الاستغوار»، لكن ضيق قطر البئر حال للمرة الثانية دون نجاح العملية.

محاولات كثيرة لانقاذه

استمرار المحاولات لإنقاذه

عمق البئر 35 مترا

بحب وتعاطف العالم أجمع

ويقوم السيناريو الذي اعتمدته لجنة القيادة بعين المكان، بعد فشل الانتشال من فتحة البئر، على إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.

وتواصلت حتى أمس جهود الحفر، حيث فاق عمق الحفرة الموازية أكثر من 22 متراً، مع الحرص على إحاشة جوانبها لتفادي أي انهيار محتمل يفاقم الوضع سوءا، كما حلت بعين المكان مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لنقل الطفل بمجرد انتشاله من البئر إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، وتم وضع سيارة إسعاف وطاقم طبي متخصص في الإنعاش على أهبة الانطلاق.

الطفل الملاك ريان

العالم عالق مع ريان في تلك الحفرة

ولكن لا تتوقف عملية الإنقاذ إلا بالوصول إلى مكان الطفل وعندما استطاعت وجدت الطفل مفارق الحياة في صباح اليوم الأحد، "وكان العالم أجمع عالق مع ريان في تلك الحفرة".

ومن هنا نعى الديوان الملكي المغربي الطفل ريان للشعب المغربي وقدم الملك محمد السادس خالص العزاء لأسرة ريان خلال اتصال هاتفي.

وأعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عن شعوره بالأسى والحزن خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وكتب عزيز أخنوش على حسابه على "فيسبوك": "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان."

كما قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.

ومن جانبه نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان، حيث تقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ريان درسا لنا جميعا

ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من العديد من المسؤولين في العالم العربي من بينهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وفي تغريدة على حسابه على الإنترنت قال الحلبوسي: "الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان، مضيفا "رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعا أن نجيش كل الدولة من أجل إنسان."

في السعودية غرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالقول: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته".

وداعاً الطفل ريان

أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ فغرد: "رحم الله الطفل ريان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم."

وفي فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم."

وتصدر أسم الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي في كافة أرجاء الدول العربية وأنحاء كثيرة من دول العالم.

كما قدم العديد من النجوم والمشاهير في عالم الفن وكرة القدم تعازيهم الحارة بالوفاة المفجعة للطفل ريان.

ومن بينهم غردت الفنانة أحلام: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم الطف بأهله وصبرهم واجعله شفيعا لهم في الآخرة واجعل موته سببا في حياة كريمة لأبويه وأسرته."

ونشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد صورة للطفل ريان على صفحتها على إنستغرام مقدمة خالص التعزية وقالت: "يا قلب امك حزني عليك يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان وخالص العزاء لعائلته ولكل أهلنا بالمغرب الشقيق والعالم العربي".

فنانون ينعون وفاة الطفل الملام ريان

أما الفنانة دنيا سمير غانم قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب صبر أمه وأبوه، لا حول ولا قوة الا بالله".

من جانبها أعرب الفنان أحمد السقا عن شديد حزنه وغرد على حسابه على تويتر: إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا ريان لمحزونون فإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما عبر الفنان اللبناني، راغب علامة، عن حزنه وتعاطفه مع أهل "الملاك" ريان، مقدما واجب التعازي بالقول: "الله يرحم الطفل الملاك ريان النهاية مؤلمة وحزينة جدا اللهم لا اعتراض التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والإنسانية إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانضم النجم المصري، محمد هنيدي، إلى الفنانين الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة ريان، وتألمهم خلال الـ5 أيام التي ظل فيها عالقا في البئر، حيث قال هنيدي: "الأيام الأخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم أصعب شيء في القصة كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة إن شاء الله تكون شفيعا لأهلك يوم القيامة مش هننساك".

لأول مرة تتوحد المشاعر

كما نشرت الفنانة السورية، أصالة نصري، صورة للطفل ريان على حسابها في "إنستغرام"، معربة عن حزنها بالقول: "وكأن بوقوعه حكمة و بانتظارنا حكمة ودعائنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة لأول مرة تتوحد المشاعر.

ومن جانبها قالت شيرين عبد الوهاب التي كتبت: "لله الأمر، أحسن الله عزاء والديه، وأهله وذويه، وأحسن الله عزاء الشعب المغربى النبيل، ونسأل الله أن يجعله شافعاً مشفعاً لوالديه".

في حين كتبت بسمة وهبة: "لوالديه ولكل اسرة ريان ولكل الشعب المغربي عظم الله اچركم في مصابكم وآخر احزانكم انشاءالله"، وكتب المطرب مصطفى حجاج عبر حسابه على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا والعالم العربي في وفاة ريان".

ونشرت النجمة نادية الجندي، صورة للطفل عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه يا رب، في الجنة يا حبيبي، وجعت قلوبنا كلنا ربنا يصبر أهلك، خالص التعازي لأسرته وأهل المغرب".

وداعا الطفل ريان

كما حرص المطرب رامي صبري على تقديم واجب العزاء وكتب "مات طفل الإنسانية"، كما حرص حفيد النجم الكبير الراحل محمود ياسين على تقديم العزاء، ونشر صورة للطفل المغربي الراحل، وكتب "لا حول ولا قوة الا بالله، البطل ريان مات، الله يكون في عون أهله فعلاً الواحد مضايق اكنه يعرفه او أخوه".

ومن نجوم الرياضة كتب اللاعب المغربى أشرف حكيمي عبر تويتر : "انا لله وانا اليه راجعون"، في حين كتب مواطنه بدر بانون : "لله الأمر من قبل ومن بعد"، أما حارس مرمي منتخب مصر محمد الشناوى فكتب عبر انستجرام : "رحم الله الطفل ريان".