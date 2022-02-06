المخرج علي إدريس يكشف سبب عدم نجاح فيلم " جدو حبيبي " في السينما | فيديو

كشف المخرج علي إدريس عن سر عدم حصد فيلمه " جدو حبيبي " النجاح المتوقع ، قائلا :" الفيلم نزل يوم مذبحة بورسعيد والمشكلة كانت في التوقيت والظروف اللي عملنا فيها الفيلم كانت صعبة جدا وكل الناس توقفت عن الإنتاج بعد الثورة فانا بشكر شركة الإنتاج على إنتاجها للفيلم " .

وأضاف المخرج علي إدريس ، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : " شركة الإنتاج كانت عارفة أن في ارتباك ومش عارفين هنعرض الفيلم أمتى .. كنا بنصور في حظر التجوال .. شركة الانتاج بطلة أنها كملت الفيلم " .

وتابع : أنا سعيد بتجربتي مع الفنان " محمود يس " و الفنانة " لبنى عبد العزيز " ، وهما حاجة مكنتش أحلم أني بشتغل معاها .