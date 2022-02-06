نهائي أمم إفريقيا.. 26 قناة تنقل مباراة مصر والسنغال

يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد، في التاسعة مساء على استاد أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021.

وسوف تنقل "القناة الجزائرية" مباراة مصر والسنغال على القمر الصناعي "نايل سات".

وجاء تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال:

Programme National (القناة الجزائرية الأرضية)

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports Connect

TVT International

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

Sky Sports Premier League UK

RTS 1 Senegal

RTNC

RTB TV b faso

ORTM

TV3 Sport 1 Dan

SABC 1

ESPN 1 Nederland HD

Sportdigital

Canal + Sport 1 Afrique

CRTV Cameroon

K24 Kenya

TMC TV

Gabon 1ère

V Sport Premium HD.

RTI 1

V sport 1 HD Norge

Sanyuka TV

Canal 11 HD

مصر ضد السنغال:

ويسعى منتخب مصر لترويض أسود التيرانجا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الكاميرون “الخميس الماضي” بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، حصد منتخب السنغال مقعده في نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي.

كان منتخب السنغال خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، أمام الجزائر بهدف دون رد.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب.