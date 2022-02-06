والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون

قال والد محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة احتوي نجله بعد أزمة تبديله أمام منتخب الكاميرون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال والد محمد شريف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" كارلوس كيروش المدير الفني احتوي زعل محمد بعد التبديل أمام منتخب الكاميرون، ووائل جمعة مدير المنتخب تحدث مع محمد ولا يوجد أى أزمة".

وأضاف:" بإذن الله التوفيق لمنتخب مصر أمام السنغال ".

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية



وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1

وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .