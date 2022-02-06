عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تستقبل عيد الحب بأغنية جديدة مع الأمير بدر بن محمد

صدى البلد

 تستعد أيقونة العشق أصالة لطرح أغنية جديدة تزامنا مع عيد الحب بعنوان " تقول تبغاني" بعد تألقها في حفلjoy awards وحصولها على لقب المطربة المفضلة.

وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مع الأمير بدر بن محمد المعروف عنه عذوبة الكلمات وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي والمقرر طرحها علي طريقه lyrics video مع شركة روتانا نهاية هذا الأسبوع، وبدأت شركة روتانا في نشر البرومو الرسمي والبوستر الدعائي للأغنية.  


وقامت أصالة بإهداء زوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال post  عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وقالت " بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق "

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك
اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك
واجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك 
يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك
فعرف ترا روحي عشانك بلا شي

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

دار مصر وسكن| من لهم الأولوية للحصول على وحدات سكنية جاهزة؟

نشرة البرلمان| عقوبات رادعة لإثارة الشغب أثناء المباريات.. و5 مدفوعات يلزم سدادها إلكترونيا

أمانة «مستقبل وطن» بمصر الجديدة تواصل فعاليات «شجع مصر»

الاتحاد الإفريقي وحل قضايا القارة ..عوامل تقوض من دوره في إنهاء الصراعات

اشتباكات مسلحة وتوتر أمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

بشرى للمواطنين.. "مركز التنبؤ": يومان بدون أمطار على جميع أنحاء مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

بعد عودتها للساحة.. بثينة رشوان: نشهد تغيرات على الدراما.. ولم تطول المسرح

الجنين موجود.. اكتشاف مومياء حامل من القرن الأول قبل الميلاد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ