أصالة تستقبل عيد الحب بأغنية جديدة مع الأمير بدر بن محمد

تستعد أيقونة العشق أصالة لطرح أغنية جديدة تزامنا مع عيد الحب بعنوان " تقول تبغاني" بعد تألقها في حفلjoy awards وحصولها على لقب المطربة المفضلة.



وتتعاون أصالة في هذه الأغنية مع الأمير بدر بن محمد المعروف عنه عذوبة الكلمات وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي والمقرر طرحها علي طريقه lyrics video مع شركة روتانا نهاية هذا الأسبوع، وبدأت شركة روتانا في نشر البرومو الرسمي والبوستر الدعائي للأغنية.



وقامت أصالة بإهداء زوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك من خلال post عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وقالت " بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق "

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

واجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلا شي