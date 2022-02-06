مصر_ السنغال يتصدر تويتر.. والجمهور: "يارب رجعنا مجبورين الخاطر"

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #مصر_ السنغال ليتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت ردود الأفعال:



يارب رجعنا مجبورين الخاطر 🇪🇬🏆🙏🏻

‏ ⁧‫#مصر_السنغال‬⁩



يا رب فرحة ل ⁧‫#مصر‬⁩ و ⁧‫#منتخب مصر‬⁩ كفرحة هذه اللحظة من هدف ⁧‫#محمدصلاح‬⁩

‏كل الناس بتقول يا رب 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬



يارب الفوز لمصر 🏆🥇 ⁧‫#مصر_السنغال‬⁩



باذن الله هنفرح اليوم بالفوز 🏆💪🏻🤲 ⁧‫#مصر_السنغال

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد فى نهائى كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية



وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤ كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة .

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .