أرض الفيروز في ثوب جديد.. وزير الزراعة: نسعى لاستصلاح نصف مليون فدان في سيناء.. ونواب: يلبي الاحتياجات الغذائية ويوفر فرص عمل للشباب

برلماني: بتوجيهات الرئيس السيسي نرى سيناء في ثوب تنموي جديد

برلماني : أحد الخطوة الداعمة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء

وزير الزراعة: 20 ألف شتلة زيتون لدعم أهالي القري

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شمال سيناء استقبله خلالها اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في إطار مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن خلال البرنامج البحثي دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والاحتوائية.

وخلال المؤتمر الذي عقد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي، لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي الحسنة ومشايخ القبائل.

نقل "القصير" تحيات الرئيس السيسي لأهالي سيناء ووجه الشكر للقوات المسلحة ورجال الداخلية البواسل الذين حققوا الأمن والاستقرار لسيناء والذين لولاهم ما كنا متواجدين الآن على أرضها.

‏وقال القصير: نسعي لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بسيناء، لافتًا إلي أن هناك مخططاً للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة التي تعد أفضل مشروع على مستوي العالم.

وأعلن الوزير دعم أهالي القري العائدة بالشيخ زويد بـ 20 ألف شتلة زيتون من خلال مركز بحوث الصحراء، بجانب دعم التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

فيما أوضح عدد من نواب البرلمان جهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء وذلك ضمن خطة التنمية الشاملة، موضحين أهم الفوائد التي تعم جراء إستصلاح وزراعة الكثير من الأفدنة بها.

وقال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات التي تم رصدها علي أرض الواقع وذلك فيما يخص الوصول إلي أعلي معدلات تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء علي الفجوات الغذائية.

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تخصيص الوزارة لأكثر من نصف مليون فدان للإستصلاح والزراعة في سيناء، بالطبع سيعمل علي توفير الاحتياجات الغذائية لهم بمختلف المحاصيل، علاوة علي توفير فرص عمل لشباب القري في مجال الزراعة.

ولفت عضو لجنة الخطة، إلي أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود القيادة السياسية في تنمية وتعمير سيناء، إضافة إلي دمج ومشاركة أهالي سيناء بشكل فعال في خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة بشكل خاص والجمهورية بشكل عام.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : لدينا الموارد والمقومات الطبيعية التي تؤهلنا لإقامة أنشطة زراعية في مختلف أرجاء الدولة، كما أن مصر تتميز بكونها دولة زراعية صناعية منذ قديم الزمان.

فيما قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة أعلن عن اعتزامه استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان لخدمة أهداف التنمية الشاملة المستدامة بجميع أرجاء الجمهورية.

و أضاف " يحيي" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن قرار وزارة الزراعة باستصلاح أكثر من نصف مليون فدان في سيناء، يعد دلالة واضحة علي مساعي القيادة السياسية في تعميرها وتنميتها بمختلف النواحي الحياتية وأهمها الأنشطة الزراعية التي تعمل علي زيادة إنتاجية القطاع بصفة عامة وتلبية إحتياجات أهالي المنطقة بصفة خاصة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي وجود تركيز من الدولة علي إحياء وتشجيع المنتجات السيناوية سواء كانت صناعات تراثية أو محاصيل زراعية تتناسب مع طبيعة المنطقة وأحوالها المناخية.

واختتم البرلماني، طفرة فريدة تحدث بسيناء لم تشهدها منذ عقود، معقبا "بنشوفها بثوب تنموي جديد في جميع المجالات".