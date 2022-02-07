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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون تمويهات.. العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40.. صور

بدون تمويهات .. العدسات
بدون تمويهات .. العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

تعتبر شركة فولفو السويدية واحدة من اعرق مصنعي السيارات حول العالم، ورائدة تقنيات الحماية  فهي أول من أطلقت تقنية حزام الأمان، ومن خلال تاريخها الممتد قدم الصانع السويدي باقة متنوعة من الإصدارات، ومنها النسخة XC40 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

 

ويبدو أن العدسات التجسسية استطاعت رصد بعض اللقطات للنسخة فولفو XC40، ولكن هذه المرة دون أي تمويهات خارجية، ما يجعل الرؤية تتضح لمحبي هذه النسخة بإطلالتها بعد الكشف عنها، سواء كانت قبل تلك اللقطات أو عن طريق فولفو والتي قدمت بعض الصور للنموذج المحسن عبر صفحاتها الرسمية في أوروبا.

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

وحصلت المصابيح الخلفية على رسومات LED محسنة بعض الشيء، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT معاد تشكيلها، بال إضافة إلى الصادم الأمامي الجديد والذي يضم شبكة هوائية وحزمة من حساسات الحركة، ولكن مازالت السيارة تحتفط بنفس مفهوم الشبكة الأمامية التي تتواجد أسفل غطاء المحرك.

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

وتستند السيارة فولفو XC40 على نفس الشاشة الداخلية التي تعمل باللمس، حيث يبلغ قياسها 9 بوصة، إلى جانب الكثير من اللمسات الداخلية التي تقدم بإطلالة عصرية، بالاضافة إلى منظومة المكابح عالية الأداء التي تتمتع بها السيارة، مع انظمة التحكم والرفاهية.

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40

وتعتمد النسخة القياسية من السيارة التي تم طرحها من قبل على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.4 ثانية.

العدسات التجسسية ترصد فولفو XC40
فولفو شركة فولفو السيارات XC40 SUV

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