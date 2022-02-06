مجلة نور تشارك أطفال معرض الكتاب بعدة ورش توعوية متنوعة

شاركت مجلة نور للأطفال بإيجابية خلال فعاليات معرض الكتاب الدولى فى دورته 53 لعام 2022، وهي التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ، وذلك من خلال العديد من الورش الفنية للاطفال بمختلف أعمارهم، وكذلك ورش توعوية، وورش حكى قصص تناسب أعمارهم .

تهدف الورش إلى تشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفنى والابداعى لديهم، فضلا عن ترسيخ القيم والمبادئ لديهم من خلال ورش التوعية ضد التحرش، وورش الحكى التى توصل للاطفال الرسالة الأخلاقية من خلال حكى قصة ممتعه.

شملت الورش خلال المعرض ورش عمل بالتعاون مع مبادرة شجرها "يلا بينا نزرع -رصاصي ولا اخضر -الزراعة ومكافحه الآفات " ورشة حكي عن نور الصغير لهجرة الصاوي، ورشة حكي للكاتبة اسماء عمارة "هيا نقرأ ونحكى قصة"، ورشة حكي مع الكاتبة نانيس خطاب ،ورشة حكي للكاتب أحمد زحام ،ورشة حكي للكاتب والشاعر عبد المنعم حسين عن"طاقة نور والفكر المأمول لجيل المستقبل"،ورشة للأطفال للتوعية ضد التحرش قدمتها تيسير حمادة، ورشة نرسم صورة للفنان الرسام أحمد جعيصة، الرسم والتلوين مع الفنانة سارة شريف،ورشة صلصال للأطفال للفنانة اسماء عبد السلام.

كما تضمنت الورش، ورشة الحساب الذهني وألغاز السودوكو التى تصنع السعادة ومتعة التعلم مع المدربة نورا العشرى

كما تم تنفيذ ورشة فنية جديدة لتعليم الاطفال كيفية ابتكار شخصية كارتونية ورسمها فى أكثر من وضع حركة لتحفيز الاطفال على الخيال لابتكار شخصية كارتونية بأوضاع مختلفة قدمت تلك الورشة الفنانة نهال الرفاعى، تم تقديم فيلم نور في قرية الطيبين في سينما نور خلال المعرض يعرض لأول مرة.

وعبر الأطفال عن سعادتهم خلال مشاركتهم بهذه الورش الفنية والتوعوية التى تزيد من إدراكهم ووعيهم الفنى والمجتمعى، وقام بتشجيعهم للانضمام ح.إليها، أولياء الأمور الذين رحبوا بالفكرة، مثمنين دور مجلة "نور" التربوى والتوعوي والفنى، وسعادتهم بإتاحة الفرصة لأطفالهم على اكتشاف مواهبهم واستعادة طاقتهم،وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير صحتهم العقلية والذهنية.

كما أكد الفنانون المشاركون بالورش على أن هذه الورش الفنية والتوعوية هى فى حد ذاتها الطريقة الأسهل والأبسط وكذلك الأكثر فاعلية للتأثير في الطفل وتقويم سلوكه بشكل غير مباشر ، فضلا عن أن ورش الحكى والتوعية تنمي مهارات الاستماع لدى الطفل، وزيادة وعيهم وادراكهم بالواقع المحيط من حولهم وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل كيفية حفاظ الطفل على مساحته الشخصية وعدم تعدى الاخر عليه ومعرفه حدوده وحدود الغير، وكذلك الورش الخاصة بأهمية التشجير والزراعة وتشجيع الاطفال على البستنة التى تعزز المهارات الاجتماعية أيضًا. كما أن مناقشة المهام والاتفاق عليها، وطرح الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات حول النباتات، كلها عناصر أساسية تجعل البستنة مهمة رائعة لمشاركتها مع الاطفال.

كما أكد المشاركون أن هذه الورش محاولة لمساعدة الاطفال على التحرر من كافة أشكال الجذب الالكترونى لأجهزة الحاسوب والتليفونات المحمولة، وإدمان الألعاب الإلكترونية، من خلال تنمية المهارات الأساسية التى تعنى بالأداء الحركى للطفل باستخدام أدوات الصلصال واقلام التلوين والفرش وغيرها، فضلا عن أن ممارسة فنون الرسم والتلوين واستخدام الصلصال تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بشكل إيجابي.