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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. السنغال تضغط والمنتخب يعود وبطاقة صفراء لأسود التيرانجا

منتخب السنغال
منتخب السنغال

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون  ومازال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء.

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

 

وشهدت الدقيقة 17 إشهار أول بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي لاعب السنغال نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

وحاول المنتخب السنغالي شن بعض الهجمات من جهة اليمين عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء للتمر أمام الجميع إلي رمية تماس 

ويواجه المنتخب المصري صعوبة كبيرة في التوجه إلى وسط ملعب المنتخب السنغالي بسبب تمركز لاعبي أسود التيرانجا.

وعادل المنتخب المصري  إلى فرض السيطرة في الدقيقة 28  حيث تمكن محمد صلاح منة مرواغة دفاعي لاعبي منتخب السنغال وتسدية كرة قوية ولكن يتمكن الحارس من الامساك بها 

 

وصعد المنتخب السنغالي للمباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  ليتأهل المنتخب  ثاني مجموعته برفقة نيجيريا  وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٤ وحقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1   وفاز اعلى الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجيا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

 

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