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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر الأسبق: المرأة أخذت حيزا كبيرا في التشريعات

وكيل الازهر السابق
وكيل الازهر السابق

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٣)، اليوم الأحد،  ندوة بعنوان" قضايا المرأة بين الشرع الحنيف والعادات الموروثة"، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور شكري عبدالعظيم، نائب مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتور سمير بو دينار، المدير التنفيذي لمركز الحكماء لبحوث السلام بالمغرب، وأدارها أ/ محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي.

 

وأوضح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أن المرأة أخذت حيزا كبيرا في التشريعات، ومنحها الاسلام حقوقا لم تأخذها قبل الإسلام، فأصبحت لها ذمة مالية وأعطى لها الحق في اختيار شريكها، وسوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، كما قضى على الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسيء للمرأة، مؤكدًا أن المرأة في الإسلام تساوي الرجل تماما، فالرجال قوامون على النساء ولكن هذه القوامة تعني الاهتمام بشؤونها ورعايتها وليست التسلط، فأغلب الأحكام التشريعية الخاصة بالمرأة ليست من باب التضييق بل تكريم وتشريف، مبينًا أن المسائل المستجدة من الحقن المجهري وخاصة اختيار الجنين ذكرا ،تختلف فيها وجهات نظر المعاصرين، البعض لا يعتبرها تدخل في مشيئة الله فهو نوع من العلاج، بينما يراها البعض تدخلا في مشيئة الله ولا يحبذها.

 

ومن جانبه بيَّن الدكتور سمير بو دينار،  المدير التنفيذي لمركز الحكماء البحوث السلام بالمغرب، أن رسالة الإسلام أحاطت المرأة بمنظومة كبيرة من الحقوق، كما نهى عن الجمود عن الماضى وخاصة العادات الموروثة التي تسيء للمرأة، موضحًا أن الحقوق بطبيعتها في المجتمعات الغربية ارتبطت بالأفكار والأفراد، بينما في الإسلام ارتبطت بالجماعات لحفظ صلة الأرحام بين الناس، مشددًا أن الأسرة اليوم تواجه تحديات كثيرة، خاصة في منظومة القيم والأخلاق، مما يؤثر على المجتمع بالسلب.

 

وأوضح الدكتور شكري عبدالعظيم، نائب مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، أن هناك الكثير من الأسر الذين حرمهم الله من الأطفال يلجأون للحقن المجهري، وأن هناك ضوابط شرعية يعملون من خلالها هذه العمليات، مبينًا أن المركز الدولي الإسلامي للبحوث السكانية أدخل الفرحة والسعادة في قلوب الكثير من الأسر.

 

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الأزهر عباس شومان رسالة الاسلام قضايا المرأة بين الشرع الحنيف والعادات الموروثة

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