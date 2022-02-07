عبد الظاهر السقا: خسرنا بطولة ولكننا كسبنا لاعبين رجال

قال عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، إن مكاسب المنتخب الوطني الأول لكرة القد من بطولة كأس الأمم الأفريقية عديدة بالرغم من خسارة اللقب، وأن اللاعبين عليهم رفع رؤوسهم وليعلموا أن الجماهير فخورة بهم.

وأضاف عبد الظاهر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "خسرنا بطولة سنفوز بها في المستقبل، ولكننا كسبنا لاعبين رجال داخل الملعب".

وواصل: "أمامنا مباراتين غاية في الأهمية أمام السنغال، وعلينا الثأر منهم والصعود على حسابهم لنهائيات كأس العالم".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.