"صحابي قالولي انت أخدت الكأس مننا".. شبيه ساديو ماني يوضح كواليس مشاهدته لـ مباراة مصر والسنغال

قال عبد الرحمن رجب، شبيه ساديو ماني، إن أصدقائه يقولون له بعد خسارة المنتخب الوطني أما السنغال، "انت أخذت الكأس مننا"، مضيفاً: "الناس هنا عارفني ف الموضوع بالنسبالي بسيط وعادي .. ولكن لما بخرج برة منطقتي لازم بيحصل أكشن".

وأضاف عبد الرحمن رجب خلال لقائه مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "أول ما جت ضربة الجزاء صحابي بصولي وقالولي من أولها كده يا ماني ولا إيه .. طب ضيعها طيب .. بس الحمد لله أبو جبل صدها وعمل ماتش كويس جداً".

وتابع شبيه ساديو ماني قائلاً: "اللاعيبة تعبت من كتر الماتشات اللي لعبتها .. واجتهدت وقدمت مجهود جبار والموضوع كان صعب الصراحة .. وربنا يكون في عونهم .. وكده كده مشرفين مصر".

ووجه شبيه ساديو ماني كلمة لـ ماني، قائلاً: "مبروك عليك البطولة الأولى بقى .. احنا عندنا 7".