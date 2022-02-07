ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-2-2022

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-2-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 31و 32 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 38-41 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 39- 41 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 80 -86 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : 22 جنيهًا للكيلو
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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7-2-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه
كتكوت ساسو : 5 _5.25 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 7-2-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 50-51 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 46-48 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 50-56 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 7-2-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.