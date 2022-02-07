عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-2-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-2-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-2-2022  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 31و 32  جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 38-41 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 39- 41 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 -86 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 22 جنيهًا للكيلو

اقرأ أيضا: 

بعد انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 7-2-2021

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 7-2-2022  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.25_8.5  جنيه 

كتكوت ساسو : 5 _5.25 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 7-2-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 50-51 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 46-48 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 50-56 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  7-2-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن اسعار الدواجن أسعار البط اليوم أسعار البيض الأحمر الأوراك اسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

ارتفاع جنيهان.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 فبراير 2022

29 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن و البيض اليوم الأربعاء 2-2-2022

البانيه بـ75 جنيها للكيلو.. استقرار أسعار الدواجن بالأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

شروط وإجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية

محسن سرحان.. أسرار حياته مع شكري سرحان وسبب انفصاله عن سميحة أيوب

أخبار التكنولوجيا|زوكربيرج يحذر من إغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا.. وريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Realme C35

شبيه ماني المصري يوجه رسالة للاعب السنغالي عقب فوز منتخبه بأمم أفريقيا

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

من هم عُمار البيت وهل يراهم الأطفال ؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ