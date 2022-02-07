مصرع زوجين خنقا أثناء تشغيل الدفاية بالفيوم

قررت نيابة طامية بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لإعداد تقرير عاجل عن زوجين لقيا مصرعهما خنقا أثناء تشغيل الدفاية الكهربائية للتدفئة .

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من هيئة إسعاف الفيوم بالحادث.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث ، وتبينّ مصرع علي آمين .ع 42 عاما، وبسمة 23 سنة ، وعثرت اجهزة الأمن على دفاية كهربائية بغرفة نومهما يرجح أنها السبب فى الوفاة ، بعد أن لقيا مصرعهما خنقا .



تم تحرير محضر بالحادث ، ونقل جثمان الزوجين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى .

وبالعرض على نيابة طامية أصدرت قرارها المتقدم