أستون مارتن تتعهد بتقديم محرك V12 حتى عام 2026

تعهدت شركة "أستون مارتن" الإنجليزية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة بأنها ستواصل تقديم سيارات بمحركات 12 سلندر حتى عام 2026 حتى تضطر للتوقف امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بنسبة الانبعاثات الكربونية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تعد محركات الـ V12 نادرة في السيارات حتى أنه يتم إنتاج أقل من 50 ألف سيارة سنويا بمحركات 12 أسطوانة في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك سيارات أودي و بنتلي التي تستخدم الـ W-12) وبالتالي يعتبر تكوين أسطواني أرستقراطي.

كشفت أستون مارتن عن DBX707 الجديدة والتي تتسخدم نسخة معدلة من محرك من محرك AMG بمحرك 8 اسطوانات سعة 4 لتر مزدوج التربو بقوة 697 حصان اي قريب من نفس القوة الحصانية لمحرك الـ 12 سلندر مزدوج التربو سعة 5.2 القادر على توليد 715 حصان الموجود في أستون مارتن DBS وهي الطراز الذي سيظل محرك الـ V12 كما أعلن الرئيس التنفيذي "توبياس مويرز".

في أثناء مؤتمر الكشف عن أستون مارتن DBX 707 رسميا أكد "مويرز" أن الشركة ما زالت متمسكة بمحرك الـ 12 سلندر ولن تتخلى عنه في القريب العاجل وأنهم ما زال لديه الكثير ليعطيه، "لن نستبدل V-12 في سيارة أستون مارتن DBS لأن لديه بعض الإمكانات، و تقديمنا لسيارة V12 Vantage يعني أنه لا يزال هناك متسع لمحرك V-12 في سياراتنا الرياضية القادمة".

سيتم الكشف رسميا عن أستون مارتن V12 Vantage الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وهي من المقرر أن تكون شبيهة أستون مارتن V12 Speedster من الواجهة الأمامية ومن المرجح استمرار محرك V-12 في الموديلات الجديدة من أستون مارتن DB11 واستون مارتن DBS .