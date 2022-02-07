هويدا صالح: لكل كاتب بصمته الخاصة ويحيي حقي كان يكتب المقالات بشكل القصة القصيرة

استضافت القاعة الرئيسية اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة" يحيي حقي رائدا للقصة القصيرة" بحضور الدكتور حسام فاروق و الدكتور حسام جايل و الدكتورة هويدا صالح و إدارة عبد السلام بهجت.

قالت الناقدة الكاتبة هويدا صالح “ القصة القصيرة قد تكتب حالة و ستحافظ على حدث ما و تستطيع بإشارات بسيطة ان تشير الى زمنً و توضح المكان و تعطيلي كثافة لغوية دون ان نقع في الانصراف والحشو اللغوي الزائد ومن يفعل ذلك فهو ماهر و يحيي حقي الذي اهتم بالقصة القصيرة استطاع ان يقدم تلك الخلطة السرية”.

وتابعت هويدا قائلة:" يحيي استند الى الواقع في كتابة قصصه لأن الفن يتقاطع مع محورين الايحائي و المرجعي و التخييل وهو ما يفرق بين اللغة الإخبارية والقصة الحكائية لكن انى اوصف هذه الحكاية ببلاغتها الخاصة وهو ما اجاده يحيي حقي و من قراء روايته المشهورة قنديل ام هاشم نجد انه يحكي عن الموروث والشعب و الحياة الشعبية و القادم بثقافته المستحدثة التى أتاها من الغرب و مع ذلك صور حالة دراميا عظيمة الكثافة و تطرح أسئلة عميقه جدا و استطاع ان يصور الصراعات داخل البطل بلغة تبدو تقترب من الحياة اليومية ولكنها لغة قابل على التوصيف دون الابتذال و الحشو واطن ان القصة القصيرة على لسان إبراهيم اصلان انه فن الاختزال".

وتابعت هويدا قائلة “ اذن هده الواقعية التى أشار اليها يحي حقي ليست واقعيه تماما بالشكل و الذي يفرق الاسلوب و الفن و يحي حقي من أشار الى الفن فتعلمت بسببه كيف طوال الوقت استطيع ان اقدم العمل بشكل فني و ان تقرأ قصة ليحيي حقي وتقول إنك تستطيع تقليده و لكن يجب ترك بصمة حيث ان لكل كاتب بصمة خاصة بين يحيي وإبراهيم واصلان و بين إبراهيم وحسام فاروق و غيرها فالقصة حدث تم التقاطه”.

وأضافت متابعة :" من يشاهد يحيي حقي كان يري بساطه يحيي حقي و يستطيع القارئ و المشاهد فهم ما يريد يحيي حقي توصيله دون قوله وأضاف بفكره رصد الواقع و يحيي فى كتابة المقالات كان يكتبها بشكل القصة القصيرة".