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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد نجاح إبدأ حلمك بالثقافة.. عمر منيري مدرب لياقة بدنية في اللعبة 3

الفنان عمر منيري
الفنان عمر منيري

ينتظر الفنان عمر منيري، أحد أبناء مبادرة إبدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، لعرض مسلسل "اللعبة 3" يوم 20 فبراير عبر منصة شاهد vip.

ويظهر عمر منيري خلال أحداث مسلسل "اللعبة 3" في دور مدرب لياقة بدنية ولا يقتصر عمله على صالات الجيم فهو أيضا منشئ محتوى، حيث يشارك متابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي النصائح والتدريبات المفيدة لصحتهم.

مسلسل "اللعبة" بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.

وانضم للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم منهم محمود حافظ، كما انتهى دور النجمة رانيا يوسف بانتهاء الجزء الثاني من المسلسل ولن تظهر خلال أحداث الجزء الثالث.

وطرح فريق عمل المسلسل مؤخرا البوسترات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن طرح الفنان شيكو، مؤخرا، الإعلان الأول للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة".

الجدير ذكره أن عمر منيري يشارك أيضا في مسلسل "ورق التوت" وتم التعاقد على المسلسل مع عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وأخرون، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفنان عمر منيري مبادرة إبدا حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة لعرض مسلسل اللعبة 3 ر مدرب لياقة بدنية و

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