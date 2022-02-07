الداخلية توضح حقيقة تحذير المواطنين من فتح أبواب المنازل بسبب عصابة للسرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بزعم صدور بياناً منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم إستعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة ، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً ، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن المنشور المشار إليه "قديم" ، وسبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات ، كان آخرها الشهر الماضى بإحدى الدول العربية ، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفى الشائعات.