عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكى: نقابة الممثلين تتولى رعاية نجل المخرج محمود رحمى صحيا.. خاص

أشرف زكى
أشرف زكى

استجابة سريعة من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بان الأزمة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى والذى يعانى من شلل رباعى كما اعلن الفنان مصطفى درويش عير صفحته على فيسبوك. 

وقال أشرف زكى فى تصريح لـ “صدى البلد” : ان النقابة ستتولى رعاية باسم محمود رحمى صحيا وسريعا نتخذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاجه. 

ونشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى يعلن فيه عن تدهور الحالة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى ابن مخرج العرائس “بوجى وطمطم”.

وقال مصطفى درويش “مخرج بوجى وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمى عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه زمن معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن”.

محمود رحمى 

وكانت قالت فوقية رحمي، زوجة الفنان الراحل محمود رحمي، إن أشهر أغاني مسلسل "بوجي وطمطم" من كتابة الشاعر الكبير صلاح جاهين، وهي "بطني بتوجعني"، مشيرة إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة واختار فن الطفل، وهو أصعب من فن الكبار.

وأضافت فوقية رحمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "عيش حياتك"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2"، ومن تقديم الإعلامية "إيمان يوسف"، أن اختيار  محمود رحمي فن الطفل كان نابعا من إيمانه بأن عمله سيساهم في تربية الأجيال، معقبة: “رحمي كان حلم حياته أن يبتكر شخصية تعبر عن الطفل المصري وهو لا يقل عن أي طفل بالعالم”.

مصطفى درويش: ابن مخرج “بوجي وطمطم” حالته صعبة ولا حد بيسأل عليه

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

وأردفت، أن زوجها ترك مهنة "المعيد" بكلية الفنون الجميلة، وعمل في التلفزيون من بداية الستينات، وتخصص في فن العرائس، وأصبح حلم حياته ابتكار الشخصية المصرية التي تعبر عن الطفل.

واسترسلت: محمود رحمي فنان مبيقولش هيعمل أيه.. ومفيش حد يقدر يدخل في شغل رحمي.. وكانت كل حياته الورقة والقلم.. وكنت بساعده في تنفيذ شغله .

وأكملت: "كما بنعمله اللي هو عايزه ومحدش كان بيساعده في التصميم.. وهو فنان متميز.. وحصل على جائزة، رائد فن العرائس في الوطن العربي".

اشرف زكي الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية باسم محمود رحمى محمود رحمي

موضوعات متعلقة

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

محمود الحديني: وهبت حياتي للفن ونسيت نفسي

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

والدة هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مصطفى درويش: ابن مخرج “بوجي وطمطم” حالته صعبة ولا حد بيسأل عليه

أخبار الفن.. طلاق سعد الصغير وبرلنتي عامر.. بكاء مي عمر.. خناقة شمس وحمو بيكا

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

ترشيحاتنا

"أرسم وأكتب هيروغليفي" أول فعاليات الإجازة للمتحف القومي للحضارة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

هل مريض سلس البول يدخل في حديث النبي لا يستبرئ من بوله؟.. الإفتاء تجيب

إنقاذ الطريق الإقليمي بالقليوبية من كارثة محققة عقب انقلاب سيارة "مواد ملتهبة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ