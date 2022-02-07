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رياضة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

صدى البلد

كرم الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي، خلال افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة 2022 المقامة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وجرى تكريم عدد من الشخصيات الهامة منهم محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي والمغربي للتايكوندو، وجين بانج يانج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الكوري، وجونج كوك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي و بطل العالم السابق عده مرات.

وجاء تكريم شعبان على مجهوده في نجاح بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، بصفته مندوبا للاتحاد الدولي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي.

ويعد شعبان أحد أهم الكوادر المصرية في مجال الإدارة الرياضية، حيث أنه يشغل منصبين غاية في الأهمية، فبعد نجاحه الساحق في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو وفوزه بمنصب العضوية عن قارة إفريقيا، جدد رئيس الاتحاد الدولي ثقته فيه للمرة الثالثة على التوالي بتعيينه رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الثالثة على التوالي ليصبح أول عربي وإفريقي رئيسا لأحد لجان الاتحاد الدولي وعضوا لمكتبه التنفيذي في نفس الوقت.

وتعد عضوية شعبان للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي خطوة هامة، فوجوده ضمن صناع القرار داخل الاتحاد الدولي أمر هام لمصر ولإفريقيا، كما أن عضويته للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي تجعله بالتالي عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي والمصري.

أقيمت بطولة كأس العرب يومي 3 و 4 فبراير بمشاركة نحو 830 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة ، واستطاعت مصر حصد 15 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و 6 فضيات و 8 برونزيات.

فيما تقام النسخة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو والمصنفة من عيار النجمتين G2 والتي ستقام على مدار 3 أيام في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة وبمشاركة نحو 1300 لاعب ولاعبة يُمثلون 57 دولة و 2015 فريق، واستطاعت مصر في أول أيام البطولة تحقيق 5 ميداليات متنوعة بواقع فضيتين وثلاث برونزيات.

وتعد هذه البطولة المصنفة من فئة النجمتين G2 ذات أهمية كبرى للاعبين من أجل تحسين تصنيفهم الدولي، حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 20 نقطة تضاف إلى تصنيفه الدولي.

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