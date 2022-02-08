أهالى منصورية أسوان يشكرون الرئيس السيسى لإعادة إعمار منازلهم وتوفير مراكب الرزق

الاهتمام بالمواطن المصرى، وتوفير حياة مناسبة له هو الشعار الذى ترفعه كافة أجهزة الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لتنفيذ المبادرات الرئاسية المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي من أبرزها مبادرته الوطنية الإنسانية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتي تشهد مشاركة مجتمعية غير مسبوقة من كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات بالمجتمع المدنى لتحسين مستوى معيشة المواطنين بكافة ربوع مصر.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على إحدى القرى المصرية الواقعة داخل نطاق محافظة أسوان وهى قرية المنصورية التابعة لمركز دراو ، والتي شهدت تسليم المواطنين بها 40 منزلاً بعد إعادة إعمارهم من جديد ، بجانب تسليم 30 مركب صيد بشعار " مراكب الرزق " بدعم مباشر من مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وبنك القاهرة .

وقد قال حسيب حسان أحد أهالى قرية المنصورية بأن الدولة تقف معنا بكل إمكانياتها لخلق حياة كريمة لنا ، وتحسين ظروفنا لمواجهة الأعباء المالية ، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية والإنسانية التى حققت أمال وطموحات الكثيرين ، ونحن فى المنصورية تحقق حلمنا بإعادة إعمار منازلنا ، بل وتوفير مصدر رزق ثابت لنا يتماشى مع طبيعتنا التى تربينا عليها وتوارثناها فى مهنة الصيد ، حيث قامت المؤسسة الداعمة صناع الخير بالتعاون مع بنك القاهرة بتوفير مراكب الصيد تحت مظلة مديرية التضامن الإجتماعى .

ونقل حسان بإسم أهالى قرية المنصورية ، بل ومحافظة أسوان تحياته وشكره وتقديره للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى التى تحولت توجيهاته بتوفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً لواقع ملموس نعيشه ونحياه حالياً ، لنكون بحق فى أماكن تحولت لجنة فى الأرض ، وهى قرية المنصورية .

فيما أشار إبراهيم محمد – أحد المستفيدين من مراكب الصيد بأننا نعيش فى أسعد اللحظات بالخير الذى تحقق لنا ، وننعم به ، هذه الأيام من واقع تحويل حياتنا ، لحياة جديدة بما شهدته من مشروعات إعادة إعمار المنازل ، بجانب توفير مراكب الصيد الحديثة المدعمة بالتقنيات التكنولوجية الأعلى والأفضل ، ومواتير متطورة ، لتكون آدمية وتحافظ بالتالى على حياتنا من أى أخطار ، وأن المراكب الخشبية القديمة كانت تعرض حياتنا للخطر خلال رحلات الصيد فى مياه النيل .

وأضاف بأننا نقدم شكرنا للرئيس السيسى على رعايته لنا فى مبادرة " حياة كريمة " ، لأنه لولا هذه الرعاية كنا ضعنا ، فجزاه الله خير الجزاء ، ونشكره على كل شئ ، ونشكر جهود الحكومة ، وجهود مؤسسات الخير الداعمة والمساندة .

وكانت قد قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الخميس الماضى بتسليم مفاتيح 40 منزل بعد إعادة إعمارها ، بجانب تسليم 30 من مراكب الصيد للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو وذلك بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حياة كريمة ) .

وتفقدت الوزيرة نماذج المنازل التى تم إعمارها ، بالإضافة إلى تفقد مراكب الصيد ضمن مبادرة ( مراكب الرزق ) والتى تضم ٣٠ مركب مزودة بمحركات وأحدث أدوات الصيد، علاوة على تفقد أعمال القافلة الطبية ضمن مبادرة (عنيك فى عنينا .. لمكافحة مسببات العمى ) وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازم وتوفير العلاج بالمجان ، وقد اختتمت فعاليات الزيارة بعقد مؤتمر جماهيرى مع الأهالى .

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى بأن قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى قرية المنصورية بمحافظة أسوان، وتم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين متتاليتين للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الرئيس السيسي، يوجه دائماً بالحرص على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بكافة بقاع محافظة أسوان، مؤكداً أنه يحب هذه البلد وأهلها ، مضيفة خلال إفتتاح منازل قرية المنصورية بعد إعادة إعمار المنازل وتسليم مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أننا جميعاً نعمل للتضامن مع أهل مصر، موضحه أنها تشعر بسعادة غامرة خلال تواجدها بصعيد مصر لأننا نرى تنفيذ السياسات التي تتبعها الدولة المصرية.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة الأهالى على جنى ثمار مشروع إعادة إعمار عدد من المنازل وتوفير مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق مصدر دخل مناسب لعدد من الأسر المستحقة بقرية المنصورية ، مشيداً بجهود وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وحرصها على التعاون المتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبرامج والفعاليات التى تهدف إلى تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأهالي أسوان وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

كما أكد محافظ أسوان على أهمية الدور التنموى والوطنى لمؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة ، على أن يكون ذلك نموذجاً يحتذى به لدعم وخدمة أهلنا من الأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرين ، موضحاً بأن كل ذلك يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة لمساندة الجهود التنفيذية ، كما يعد بمثابة حلقة بارزة فى سلسلة الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لدعم المجتمع المحلى وليكون هذا العام ٢٠٢٢ بحق عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه الرئيس السيسى.