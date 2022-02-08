اقتصاد الإمارات|سيدات أعمال الشارقة يرشح 7 رائدات أعمال للمشاركة بمنافسة "بيرل كويست"

رشح مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ "نماء للارتقاء بالمرأة" سبع رائدات أعمال للمشاركة في منافسة " بيرل كويست" بهدف توفير مساحة لعرض أفكارهن الريادية المبتكرة والإستفادة من فرص توفير التمويل اللازم لبدء مشاريعهن أو التوسع بها.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد ينظم المجلس المنافسة تجسيداً لالتزامه بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لعضواته تشمل التدريب والإرشاد والتوجيه والتمويل بالإضافة إلى إتاحة منصة لعرض أفكارهن .

و تخضع حالياً المرشحات ضمن القائمة القصيرة لبرنامج "التدريب لرائدات الأعمال" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع "أكاديمية PwC".

وستقام المنافسة على منصة مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض إكسبو 2020 دبي بعد غد لتختار لجنة مختصة ثلاث فائزات وفق مجموعة من المعايير أبرزها أصالة الفكرة وأثرها الإيجابي المستدام على الصعيد الإجتماعي والبيئي وفاعليتها وسهولة تنفيذها.

و يمكن للمرشحات الأخريات الانضمام إلى دورة تدريبية ينظمها مركز "شراع" في مارس المقبل فيما تضمن الفائزات الثلاث مكاناً لهنّ في برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة "S3" بدورة العام الجاري.

يهدف البرنامج الذي ينظمه "شراع" إلى تزويد مؤسسي الأعمال بمختلف خدمات الدعم والمساندة في رحلتهم الريادية بدءاً من إثبات فاعلية أفكارهم إلى بناء المنتج وطرحه في السوق وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مختلف المجالات .

و يتيح المركز لجميع الشركات الناشئة إمكانية المشاركة في الفعاليات الحصرية ولقاءات التواصل التي يستضيفها إلى جانب مزايا أخرى متنوعة تمكن جميع المشاركين من الوصول إلى فعاليات "شراع" الحصرية وفرص التواصل التي ينظمها.

و قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة : يقود المجلس منذ عقدين من الزمن الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال النسائية المستدامة في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المؤسِّس و الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة .. ومن هذا المنطلق تأتي منافسة "بيرل كويست" القائمة على منهجية متكاملة لتقديم الدعم الشامل لرائدات الأعمال بما في ذلك التوجيه والتدريب وفرص التمويل لتعكس التزامنا بالإرتقاء بمهارات الجيل الجديد من رائدات الأعمال وتمكينهنّ من تحقيق طموحاتهنّ وتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة.

و أكدت الشيخة هند القاسمي أن المجلس يعمل مع شركائه من المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن منافسة "بيرل كويست" على إلهام وتشجيع وتمكين سيدات الأعمال من تحقيق طموحاتهن وتعزيز اندماجهن في الاقتصاد.

تنظم المنافسة بالتعاون مع شركاء مجلس سيدات أعمال الشارقة الداعمين للمرأة في سوق العمل وهم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بصفة الشريك البلاتيني و شركة "بيئة" وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بصفتها شريكا ذهبيا و شركة "ديلي تراست" بصفة شريكا فضياً إلى جانب العديد من الجهات أبرزها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومنصة جوبيتر لإرشاد الأعمال.

من جانبها قالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" : تسهم شراكتنا مع مجلس سيدات أعمال الشارقة في ترسيخ رؤيتنا المشتركة الرامية إلى توفير منظومة داعمة لرواد الأعمال المبتكرين حيث تتيح منافسة "بيرل كويست" لرائدات الأعمال فرصة تحقيق طموحاتهنّ في تأسيس مشروعات ذات أثر مستدام و نتطلع إلى إنضمام المشاركات في المنافسة إلى مجتمع "شراع" لنبدأ معاً رحلة الريادة الواعدة.

و أضافت المدفع : " تمكنت إمارة الشارقة من تعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للمبدعين وصناع التغيير ومثل هذه المبادرات من شأنها أن تكون منصة مثالية لعرض أفكار أصحاب المواهب الإستثنائية الذين تمكنوا من تحقيق النجاح تحت مظلتنا ونحن في "شراع" ملتزمون بمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم الناشئة وتوسيع أعمالهم انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالطاقات الكامنة التي يملكها رواد الأعمال وقدرتهم على المساهمة في حل التحديات العالمية لمستقبل أفضل لنا جميعاً.

من جهته أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن رعاية الغرفة لمنافسة "بيرل كويست" تأتي في إطار حرصها على مواصلة جهودها الدؤوبة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وزيادة فرص نمو سيدات الأعمال وتمكينهن اقتصادياً عبر تطوير قدراتهنّ التنافسية وتأهيلهن لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي سواء على الصعيد المؤسسي تحت مظلة الغرفة أو على مستوى دعم سيدات الأعمال في إمارة الشارقة والدولة تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و اهتمام سموه بقدرات المرأة و حرصه على دعمها وتمكينها وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة.

و أوضح العويس أن دولة الإمارات كانت و لا تزال رائدة عالمياً على صعيد تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهذا ما تعكسه الإحصائيات المتميزة التي تشير إلى أن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ قرابة 25 ألفا تملكن نحو 50 ألف رخصة تجارية بإستثمارات تصل إلى 60 مليار درهم ومن هنا تأتي أهمية منافسة "بيرل كويست" المخصصة لرائدات الأعمال والشركات الناشئة التي تمتلكها نساء في دولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس سيدات أعمال الشارقة على صعيد دعم رائدات الأعمال في الدولة وتمكينهن وتنمية مشاريعهن ومساعدتهن على الاستثمار في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.

بدورها قالت هند الحويدي مديرة التثقيف البيئي في شركة "بيئة" : تؤكد شركة بيئة أهمية التعاون والشراكات في دفع عجلة التقدم و تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة .. و نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة خاصة أن إمارة الشارقة تزخر بالنساء الموهوبات و المبدعات و رائدات الأعمال المبتكرات و سيكون لهذه المنافسة دور محوري في تمكينهنّ ودعمهنّ للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع في الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والإبتكار يقدم للفائزتين بالمرتبتين الأولى والثانية "باقة السيدات أولاً" الحصرية بسعر مخفض فيما تقدم "منصة جوبيتر لإرشاد الأعمال" جلسات إرشادية فردية لهن.