جامعة عين شمس تنظم يوما لجامعة الطفل بالدراسات العليا والبحوث البيئية.. غدا



تستضيف كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، يوم الأربعاء الموافق ٩ فبراير ، الأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل، والذى تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٦ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، ا.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وا.د جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل ود. نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

وأضافت أن فعاليات اليوم ستشمل تدريب الأطفال علي وحدة التحول للأخضر، بالإضافة إلي مجموعة من ورش العمل وذلك تحت رعاية أ.د. ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. هالة إبراهيم عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر .

وجدير بالذكر قد افتتح ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات المرحلة الرابعة والخامسة لجامعة الطفل، بحضور ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ا.د. نهي سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، . ا. د. تامر النادي مدير ادارة المنح والمشروعات، ا.د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس. ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس واولياء امور أطفال جامعة الطفل.

حيث اعرب ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بوجوده مع جامعة الطفل التي بدات منذ عام 2015 بفكرة متميزة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي مؤكدا على دعم إدارة الجامعة الكامل لجيل المستقبل من هؤلاء الأطفال الذي سيشكلون مستقبل الوطن من الأطباء والمهندسين والعلماء في كل التخصصات، مؤكدا ان جامعة عين شمس جامعة متميزة تتبنى كل الأفكار والمواهب الجديدة مشيرا الى انشاء مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس لاحتضان الافكار والمواهب المتميزة.

اكد ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أهمية دمج وتعليم الأطفال للتعرف علي المجالات والقطاعات المختلفة واستغلال حبهم للاستطلاع والاستكشاف.

واضاف ان الزيارات التي ستقام لكليات جامعة عين شمس المختلفة تعد اهم المبادرات التي تتميز بها جامعة الطفل لأنها تساعد الطلاب علي التحديث المستمر للأفكار من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة والتداخل بين العلوم وبعضها البعض مع ضرورة الاهتمام باللغات وتعليمها حتي نتمكن من التواصل مع الشعوب بما يتيح سهولة تبادل العلم والمعرفة.

متمنيا ان تكون الدورة الرابعة والخامسة متميزة بالأفكار والابتكارات عن باقي الدورات السابقة.



كما يشهد انطلاق المرحلتين الرابعة والخامسة والتي تضم ١٦٠ طفل تتراوح اعمارهم من ٩ إلى ١٥ عاما وتتضمن الفاعليات العديد من الورش العلمية التي درسها الطلاب خلال المراحل السابقة كالطاقة والمياة والصحة والغذاء والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والفضاء والفلك والتعرف علي المجال التكنولوجي والالكترونيات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الزيارات للمتحف الحضاري والممولة من خلال أكاديمية البحث العلمي ويقوم الأطفال بعمل مشاريع تخرج بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ويتم تسليمهم شهادات معتمدة بالتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة الطفل

وذلك من منطلق اهتمام جامعة عين بمساعدة الأطفال في استكشاف كل ما هو جديد بالتنسيق مع الكليات المساهمة في ذلك: كلية التربية النوعية وكلية الدراسات البيئية وكلية التمريض وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم وكلية الصيدلة.