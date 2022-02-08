ترك طفلا بالشارع.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص سوء معاملته بأحد الأقسام

اعلنت وزارة الداخلية انه استكمالاً لقيام الأجهزة الأمنية بفحص حقيقة مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص والذى تبين أنه يدعى محمد مدحت لسوء المعاملة والاحتجاز دون وجه حق بأحد أقسام الشرطة .

صرح مصدر أمنى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 الجارى بنطاق قسم شرطة العجوزة حدثت مصادمة بين إحدى السيارات (ميكروباص) وسيارة ملاكى يستقلها شخص وبصحبته طفل سن 7 سنوات وقيام قائد السيارة عقب الحادث بالفرار من موقع الحادث تاركاً السيارة وبداخلها الطفل معرضاً حياته للخطر .

بإجراء التحريات تبين أن الشخص الهارب كان لا يحمل رخصتى تسيير للسيارة وقيادة وأنه مطلوب للتنفيذ عليه فى عدة أحكام وسابقة إتهامه فى العديد من القضايا الجنائية مما دعاه للهرب وترك الطفل حيث تم اصطحاب الطفل وإستكمال التحريات لتحديد علاقة ذلك الشخص به .

وتم التوصل لمكان هروب المتهم المتسبب فى الواقعة بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة والدة الطفل بمنطقة مدينة نصر وتم استهدافه وضبطه برفقة المدعو / محمد مدحت (شقيق والدة الطفل) والذى تبين على الرغم من علمه بواقعة حادثة التصادم وترك الطفل إلا أنه قام بإيواء المتهم والتستر عليه .

وباستكمال الفحص تبين أن قائد السيارة الهارب تربطه علاقة بوالدة الطفل فى ممارسة الأعمال المخالفة للقانون .

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بتسليم الطفل لأهليته ونظراً لهروب والدته على الرغم من علمها بتواجد الطفل بقسم الشرطة ولكون والده (هارب ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة أحكام) فقد تم تسليم الطفل إلى شقيق والدته (القائم ببث مقطع الفيديو) وصرفهما من ديوان القسم .

وعقب انصرافه ولعدم إستكمال الإجراءات القانونية ضده وشقيقته .. قام ببث مقطع الفيديو المُشار إليه لغل يد الشرطة عن ملاحقته .

هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضها بالمتهمين على النيابة العامة .