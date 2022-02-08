أبو جبل ضيف برنامج معكم منى الشاذلى

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم مني الشاذلي والمذاع على قناة cbc عن ، استضافة حارس مرمى المنتخب المصرى محمد أبو جبل خلال الفترة القادمة .

وأوضحت إدارة البرنامج على إتاحة الفرصة للأشخاص الراغبين فى حضور الحلقة من الجمهور .

حل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدث أبو جبل عن كواليس مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية وسر تألقه في التصدي للعديد من ركلات الجزاء، وإلي محاور اللقاء:



زجاجة المياه



كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل زجاجة المياه التي كانت بحوزته أثناء تسديد لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر لركلات الجزاء في بطولة أمم أفريقيا .

وقال أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر “: ”لدينا جهاز فني محترم يعمل بضمير ويؤدي عمله على أكمل وجه والكابتن عصام الحضري والجهاز الفني ينفذان مجهودات كبيرة ".

وأضاف أبو جبل :" تمت كتابة الأماكن التي يفضل كل لاعب أن يسدد فيها ضربات الجزاء على الزجاجة التي كانت معي في أمم إفريقيا وعصام الحضري صاحب الفكرة ".

وتابع:" تمت كتابة الزاوية المفضلة لكل لاعب سوف يشارك في ركلات الجزاء وإحنا بذاكر كل لاعب والأمر له علاقة بالعمل والمذاكرة وأنا مش ساحر ".



محمد صلاح وماني

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل الرسالة التي وجهها له محمد صلاح قبل قيام ساديو ماني بتسديد ركلة الجزاء في نهائي أمم افريقيا، قائلا:" محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ونكون سعداء أثناء تواجده معنا، ويعطينا دافع كبير ويعطينا شخصية داخل الملعب".



وأضاف محمد أبو جبل :" محمد صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في الناحية اليمنى وقالي هيجي ورايا دلوقتي ،وساديو ماني أتى لي وقال انه سوف يسدد في الناحية اليسرى، ورد عليه محمد صلاح وقاله خليه هيعاقبك، وبالفعل ساديو ماني شاط الكرة في الناحية اليمني بالفعل

الشناوي



وأكمل محمد أبو جبل :" محمد الشناوي حارس مرمى كبير ومحترم، ومفيش أهلى وزمالك في المنتخب وكلنا منتخب مصر"، مضيفا:" كلنا على نفس المستوى وأي لاعب سوف يشارك سوف يؤدي المطلوب منه، وإحنا عدينا بمواقف صعبة كثيرة طوال مشوار البطولة وكان هناك إصابات كثيرة ومرينا بظروف صعبة كثيرة ".

وأضاف محمد أبو جبل :" أنا كنت بتدرب اثناء فترة اصابتي بـ كورونا ولم أصب حينها بأي أعراض، وكان هناك إصرار للحاق ببعثة منتخب مصر، وعملت 4 مسحات في يوم عشان الحق بعثة المنتخب في الكاميرون".

وتابع محمد أبو جبل :" كنت متوقع أن نصل للمبارة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية"، مضيفا:" كان عندي ثقة كبيرة في الله أنه من الممكن أن أشارك في أي وقت".

إصابة الضمة

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن المنتخب مر بظروف صعبة خلال فترة مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية بسبب الإصابات الكثيرة “مضيفا:” بعد التصدي لكرة في مباراة المغرب حسيت بطرقعة في الضمة".

وأكمل محمد أبو جبل :" تعرضت لإصابة أثناء مشاركتي في المباراة وليس أثناء التدريب، والإصابة قدر ومحدش يقدر يهرب منها ، وسبب اصابتي ليست حملا تدريبيا، ووتدريبنا مع الحضري 25 دقيقة فقط وليست عنيفة".

وتابع:" أول لما الشناوي طلب التبديل لبست الجوانتي ووقفت على الخط، ومحمد شوقي طلب مني التسخين في البداية ، و بعد خروج الشناوي مباشرة من المباراة ذهبت للاطمئنان على الشناوي وقالي شيل الفرقة ولو وصلنا لـ ضربات جزاء انت اللي هتكسبنا".

ولفت محمد أبو جبل :" بعد اصابتي في مباراة المغرب قررت التحامل على إصابتي وكان فاضل 10 دقائق وقلت هكمل ورفضت التغيير بسبب حبي لكرة القدم وبلدي مصر".

وتابع محمدأبو جبل :" مفيش مستحيل عندي في حياتي، وقبل تحركي من القاهرة والدتي كانت منهارة بسبب عدم سفري بسبب اصابتي بكورونا وقلت لهم متقلقوش أنا هخف وأرجع وهلعب في البطولة دي ".

سر ركلات الجزاء

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، كواليس تصديه لركلات الجزاء في بطولة الأمم الإفريقية، قائلا:" بحاول اخلي مسدد الكرة يشعر بالقلق قبل تسديد الكرة ".

وأكمل محمد أبو جبل :" لو كسبت لقب أحسن حارس في البطولة مكنش هيبقى فارق معايا لإننا خسرنا البطولة ، وشعرنا بـ لحظة حزن بسبب عدم الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، وأي ألقاب شخصية لن تفرق معي تماما".

وتابع محمد أبو جبل :" الكاف يكون له اختيارات غريبة لا يفهمها أحد"، مضيفا:" ميندي حارس السنغال شخصية محترمة وطلب تغيير التيشيرت معي وقال لي انني قدمت اداء جيد في البطولة ".

كأس العالم

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه من الضروري أن يستمر منتخب مصر في الإعداد الجيد من أجل مباراتي التأهل لكأس العالم ، مضيفا:" :"أنا راجل صعيدي وعمري ما هسيب حقي".

وتأثر محمد ابو جبل على الهواء :" في المؤتمر الصحفي بعد نهائي إفريقيا أكدت أننا سوف نحتفل في السنغال بالتأهل لكأس العالم، ومحمد صلاح تحدث مع اللاعبين لدعمهم وتحفيزهم من اجل التجهيز لمباراة السنغال المقبلة ".

وعن حكم مباراة الكاميرون بكاري جاساما، قال أبو جبل :" جاساما مكنش عايز يتكلم مع حد فينا وكان بيكلمنا بأسلوب مش كويس وصلاح انفعل عليه وكان غريبا في قراراته ضد منتخب مصر".