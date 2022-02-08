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رئيس التحرير
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رياضة

الاتحاد العام لمراكز شباب مصر يعقد الورشة الأولى لاستراتيجية تطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو تطوير مراكز الشباب وفق رؤى حديثة ، عقد الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، اولى ورش العمل وجلسات الاستماع الخاصة باستراتيجية قصيرة المدى لتطوير مراكز الشباب ٢٠٢٥ ، وذلك لتطوير الانشطة والبرامج والأداء الإداري بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار داخل مراكز الشباب ، في اطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية ، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

حضر  الورشة كل من الدكتور ماجد العزازي - رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر  ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو مجلس ادارة الاتحاد ، الدكتور عمر وكوك  عضو مجلس ادارة الاتحاد ، الدكتور محمد سليمان امين صندوق الاتحاد، الدكتور محمد فتحي ندى - عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد سادات - عضو مجلس إدارة الاتحاد.


كما حضر الورشة عزه الدري - رئيس الادارة المركزية للطلائع ، ايمان عبد الجابر - رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة ياسمين عراقي - رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة ، احمد عفيفي - رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، الدكتورة مرفت سيد احمد - رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، منال جمال - رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، طارق عبد الموجود - مدير عام الهيئات الشبابية، الدكتورة مرفت صادق - مدير عام الدراسات الفنية ، الدكتورة غادة جمال - مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة .

تناولت الورشة تكليفات وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو تنظيم العديد من جلسات الحوار مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية من منطلق مبدأ الشراكة والمشاركة  لصياغة استراتيجية تطوير مراكز الشباب في مراحلها الاولي ، والتي ترتكز على اهداف التنمية المستدامة ، ورؤية مصر ٢٠٣٠. والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء .

وقام وكلاء وزارة الشباب والرياضة ومديري العموم بطرح العديد من الاضافات والتعليقات والملاحظات والتي من شأنها صياغة الاستراتيجية بالشكل الامثل .

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