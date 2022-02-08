رقم مخيف قبل مواجهة الأهلى وبالميراس فى كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الاهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة الرياضة السعودية المشفرة بالإضافة إلى قناة أبو ظبي .

وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

القيمة التسويقية لفريقى الأهلى وبالميراس

وتحظى المباراة باهتمام كبير فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتع بها فريقا الأهلى وبالميراس والامكانات الكبيرة وان كان الفريق البرازيلى يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية حيث تبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس 180 مليوناً و100 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31 مليونا يورو وهو ما يعنى التفوق الكبير للفريق البرازيلى على النادى الأهلى من حيث القيمة التسويقية ولكن تبقى فرصة منافسة الأهلى كبيرة فى ظل خبرات لاعبيه وقوتهم وقدرتهم على تحدى الصعاب مثلما حدث فى مباراة مونيترى المكسيكى التى فاز بها الأهلى رغم كل التوقعات التى سبقت المباراة .