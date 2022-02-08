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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة فى واقعة ابتزاز الطالبة هايدى بالشرقية

الطالبة هايدي
الطالبة هايدي

تنظر محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة فى واقعة ابتزاز الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الإلكتروني.

كانت  الطالبة هايدي 15 عامًا لقيت مصرعها داخل منزل أسرتها عن طريق تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة  نتيجة تأثرها بأزمة نفسية لتعرضها للابتزاز وتداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر بوصول "هايدى  ش"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ  الغلال.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها جيرانهم بالمسكن بالحصول على صور خاصة لنجلتهما وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر هما" م ش" و" إ ع"، قاما على أثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، القبض على ربة منزل ونجلتها طالبة، على خليفة اتهام أسرة الطالبة "هايدى" لهما وقررت النيابة، انتداب  الطب الشرعى لتشريح جثة الطالبة " هايدى ش" 15 عاما، لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس الأم ونجلتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الشرقية محافظة الشرقية الزقازيق الجنايات محكمة الأجهزة الامنية

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