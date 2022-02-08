الجمهور يهاجم هند صبري بسبب بدلة رقص

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة هند صبري وهي ترتدي بدلة رقص محتشمة في مسلسل البحث عن علا .

وظهرت هند صبري في الصورة برفقة الفنانة الاستعراضية دينا وهي ترتدي نفس بدلة الرقص .

ولاقت الفنانة هند صبري هجوما بسبب ارتدائها وجاءت التعليقات كالتالي : " ماكنش ليه لازمه "_ " الصور دي حقيقة ولا فوتوشوب " .



ومسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

شخصية "علا عبد الصبور" سبق وأن قدمتها هند صبري في مسلسل "عايزة أتجوز" الذي تم عرضه في 2010، وأنتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي "البحث عن علا" تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية "علا" في حياة مختلفة.