بـ خاتم خطوبة.. جليلة المغربية تكشف حقيقة عودتها لتامر حسنى

أثارت البلوجر المغربية جليلة جدلا واسعا بين متابعيها بعد إعلان خبر خطوبتها على أنغام أغنية "عمري ابتدى" للفنان تامر حسني.

وأحيت البلوجر المغربية بذلك تكهنات متابعيها حول علاقتها وعودتها إلى تامر حسنى بعد سنوات من الانفصال العاطفي .

ونشرت جليلة فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام استعرضت فيه خاتم الخطوبة على أنغام أغنية “عمرى ابتدى”، معلنة بذلك خبر خطوبتها دون أن تكشف هوية العريس.

جليلة تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسنى

حلت البلوجر جليلة ضيفة على برنامج et بالعربى وعند سؤالها عن حقيقة عودتها للفنان تامر حسنى لم تنفى او تؤكد حقيقة الأمر .

وكشفت جليلة عن موعد خطوبتها والمقرر أقامتها بعد عيد الفطر المقبل.

حفل تامر حسني في فورميلا الرياض

شارك النجم تامر حسني ، كواليس حفلة بمدينة الرياض بالسعودية،ونشر مجموعة صور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسني معلقا من خلال صوره:"كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".

تامر حسنى ورقصة الهيب هوب

استعرض الفنان تامر حسني مهارته في رقصة الهيب هوب الشهيرة على المسرح من اخر حفلاته الغنائية، ويحرص دوما على أبهار جمهوره في كل حفلاته.

وشارك تامر حسني الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

ومن أبرز ردود الفعل التي جاءت حول الفيديو، تعليقات الجمهور واصفين النجم تامر حسني ب: العالمي، نجم الجيل، أحسن واحد على المسرح.