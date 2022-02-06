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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحساسك عالى ومتمكن.. تامر حسنى يشيد بموهبة الطفل مازن المصرى.. فيديو

تامر حسني
تامر حسني

أشاد الفنان تامر حسنى عبر خاصية استورى بصفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام ” بمؤهبة الطفل مازن المصرى فى الغناء . 

وعلق تامر حسنى قائلاً : برافو يا مازن يانجم المستقبل إحساسك عالى ومتمكن جداً ماشاء الله وموهبتك أكبر من سنك ، ربنا يوفقك يا حبيبى ويسعدك انت وكل أسرتك وتكبر وتفرحهم كلهم " . 

منشور تامر حسنى 

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من ناحية أخرى يخوض الفنان تامر حسنى أولى تجاربة الإخراجية من خلال فيلم “روميو” والذى يقوم بتأليفه أيضا وبطولته أمام هنا الزاهد.

ويجرى حاليا تامر حسنى التحضير للعمل من حيث اختيار أبطال وأماكن التصوير.

تامر حسنى ورقصة الهيب هوب  :


واستعرض الفنان تامر حسني مهارته في رقصة الهيب هوب الشهيرة على المسرح من اخر حفلاته الغنائية، ويحرص دوما على إبهار جمهوره في كل حفلاته.

وشارك تامر حسني الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

ومن أبرز ردود الفعل التي جاءت حول الفيديو، تعليقات الجمهور واصفين النجم تامر حسني ب: العالمي، نجم الجيل، أحسن واحد على المسرح.

تامر حسني الفنان تامر حسني مازن المصرى الطفل مازن المصرى المطرب تامر حسنى

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