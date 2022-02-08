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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبيةاستمرار أعمال التصحيح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالمحافظة، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل لتبدأ بعدها عملية المراجعة ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

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وقال وكيل الوزارة إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أنه يتم تصحيح جميع المواد فى آن واحد بالتزامن مع بعضها البعض، وجار العمل على الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وأكد وكيل تعليم القليوبية أنه يتفقد بشكل دورى مدرستى بن خلدون ومدرسة 25 يناير، لمتابعة العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترول، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
كما تفقد وكيل الوزارة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بمادة اللغة الإنجليزية في جميع الحجرات برفقة كوكبة من موجهى اللغة الإنجليزية، مشددا على ضرورة تحري الدقة في التصحيح وعدم الاستعجال.

وأكد مدير تعليم القليوبية أنه شدد على عدم اصطحاب المحمول نهائيا داخل الحجرات، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الحجرات والتباعد الاجتماعي داخل الحجرات.

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