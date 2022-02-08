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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

الأرصاد الجوية تحذر
الأرصاد الجوية تحذر من التقلبات الجوية الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الطقس  اليوم الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح وأتربة عالقة في الجو على بعض الطرق.

وأكد بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس  اليوم  شديد البرودة ليلاعلى كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس ، أتربة عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس والأحوال الجوية تابعونا 

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